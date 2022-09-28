Вчера, 28 сентября, в полицию поступило сообщение о возможном взрыве в ТК «Елки». Телефонный звонок оказался ложным. После обследования торгового комплекса полицейские задержали звонившую и нашли у нее наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
42-летняя женщина пришла в ТК «Елки», откуда позвонила в полицию и сообщила об угрозе взрыва. Прибывшие сотрудники осмотрели помещения; на это время работу торгового комплекса приостановили. Опасных предметов не обнаружили.
Женщине в отделе полиции предложили пройти медосвидетельствование на состояния опьянения, от которого она отказалась. Зато у нее нашли более 0,2 грамма мефедрона и шприцы.
Полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ). Также за хранение наркотиков против женщины возбудили уголовное дело (статья 228 УК РФ).
42-летняя женщина пришла в ТК «Елки», откуда позвонила в полицию и сообщила об угрозе взрыва. Прибывшие сотрудники осмотрели помещения; на это время работу торгового комплекса приостановили. Опасных предметов не обнаружили.
Женщине в отделе полиции предложили пройти медосвидетельствование на состояния опьянения, от которого она отказалась. Зато у нее нашли более 0,2 грамма мефедрона и шприцы.
Полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ). Также за хранение наркотиков против женщины возбудили уголовное дело (статья 228 УК РФ).