На снегу следы, ключ рядом с машиной: копейчане обсуждают странную аварию

ЧП произошло в минувшие выходные

В минувшие выходные в Копейске Челябинской области произошло ДТП. Неравнодушные местные жители решили выяснить, не пострадал ли кто в результате аварии, но в автомобиле никого не оказалось. При этом ключ от зажигания находился рядом с перевернутой машиной, сообщает газета «Копейский рабочий».

Авария произошла на резком повороте между поселками Старокамышинск и Бажово. Вероятно, водитель не справился с управлением и врезался в столб, в результате чего автомобиль перевернулся. Проезжавшие мимо местные жители увидели машину и рухнувший столб и решили выяснить, в чем дело.

«Я ехал с дачи, увидел машину, лежащую на боку. Неподалеку стояла девушка. Я у нее спросил, что произошло. Девушка рассказала, что они с мужем остановились, увидев перевернутую машину. В автомобиле никого не было. Ключ от зажигания лежал рядом с машиной. На снегу следы: судя по всему, человек смог сам выбраться из автомобиля (или ему помогли) и ушел»,— рассказывает очевидец.

На место ЧП прибыли все экстренные службы. Однако, увидев, что в автомобиле никого нет и помощь оказывать некому, сотрудники «скорой» уехали. Обстоятельства аварии остались выяснять инспекторы ГИБДД.

Пользователи социальных сетей предположили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и поэтому сбежал с места ДТП. Некоторые написали, что, возможно, находившегося за рулем человека отвезли в больницу.

