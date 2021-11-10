На скользкой трассе в Челябинской области опрокинулся легковой автомобиль

Водитель получил тяжелые травмы

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 10 ноября, на трассе Миасс — Златоуст рядом с поворотом на базу «Волна» легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся несколько раз. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Отечественный автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. От машины осталась груда металла. По данным очевидцев, водителя госпитализировали. Он получил тяжелые травмы, и дальнейшая его судьба пока неизвестна.

В УГИБДД по Челябинской области получить комментарии пока не удалось.

Сегодня на трассе М-5 выпал снег и образовалась гололедица. Водителей просят по возможности не осуществлять поездки на личном автомобиле.

Сегодня, 10 ноября, на 22-м километре дороги Коелга — Челябинск — Троицк водитель ПАЗа не справился с управлением и съехал в правый кювет. В салоне находились 15 рабочих предприятия «Коелгамрамор».

