На школьной линейке задержали мужчину, который жонглировал ежом и снимал штаны

ЧП произошло в Новосибирске

Сегодня, 1 сентября, в Академгородке у гимназии № 6 в Новосибирске произошел странный инцидент, который чуть не сорвал торжественную линейку, сообщает gorsite.ru. Полиция задержала экстравагантного мужчину, который привлек внимание своим неадекватным поведением.

Сначала он протер бетонную плиту салфеткой, разложил глиняные поделки и начал жонглировать мячами и даже живым ежом. В какой-то момент он начал собирать детей вокруг себя и снимать штаны, что стало последней каплей для окружающих. Прибывшие правоохранители задержали «артиста».

Как выяснили позже, задержанный оказался научным сотрудником лаборатории электромагнитных полей. Он пояснил, что его действия были частью перформанса, целью которого было развеселить первоклассников.

«Во время переодевания люди ошибочно приняли меня за эксгибициониста. Это был трюк, на мне было трое штанов. Но, наверное, выглядело слишком…» — заявил он.

Во время суматохи ежик, который принимал участие в выступлении, пропал. Его так и не нашли.