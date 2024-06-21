На Шершнях пьяный челябинец чуть было не утопил чужого ребенка

Мужчину арестовали на десять суток

На одном из пляжей Шершней 19 июня пьяный челябинец попытался утопить незнакомую ему девочку. Неладное вовремя заметили другие люди и спасли ребенка, сообщает УМВД Челябинска.

Неадекват окунул девочку в воду и держал за ноги. Школьница могла захлебнуться, но ее буквально отбила мать, а отдыхающие на пляже мужчины вытащили незнакомца из воды на берег.

Напавшему на ребенка мужчине 62 года. Мотивы его поступка не называются. Видимо, виновато во всем спиртное.

На злоумышленника составили административный протокол. В качестве наказания челябинца арестовали на десять суток.