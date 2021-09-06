На северо‑западе Челябинска загорелся автомобиль

Спасатели не допустили распространения огня на стоящие рядом машины

Рано утром 5 сентября на северо-западе Челябинска загорелся легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, на тушении работало 10 пожарных.

ЧП произошло в 5:45 утра на автостоянке, расположенной на улице Хариса Юсупова. Пламя быстро охватило автомобиль, существовала угроза перекидывания на стоящие рядом машины. Очевидцы вовремя вызвали пожарных.

«В 5:57 пожар локализован, в 6:00 ликвидировано открытое горение. Работало 3 автоцистерны, 10 человек личного состава 11-й и 7-й пожарных частей. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки»,— уточнили в ведомстве.

В результате никто не пострадал.

Напомним, в Еманжелинске в минувшее воскресенье пламя охватило жилой частный дом. В результате погибли двое мужчин. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.