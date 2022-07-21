На северо-западе Челябинска водитель маршрутки подрался с пассажиром

После конфликта пострадавшему потребовалась помощь врачей

В Челябинске полиция устанавливает обстоятельства драки водителя и пассажира маршрутки в микрорайоне Парковом. По словам очевидцев, маршрутчик ударил соперника по лицу, после чего потерпевшего увезли в больницу. В пресс-службе УМВД города ИА «Первое областное» сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Инцидент произошел 19 июля на остановке «55-й микрорайон». Как сообщили в соцсети очевидцы, потерпевшего пассажира увезли на машине скорой помощи.

«Очевидцы вызвали полицию. Сообщение зарегистрировано. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Причины конфликта двух мужчин неизвестны. По словам пассажиров, водителю не понравилась надорванная купюра, которую ему дал парень, чтобы оплатить проезд.