На северо-западе Челябинска в квартире многоэтажки произошел пожар

Хозяев в момент ЧП дома не оказалось

Сегодня днем, 30 января, в квартире многоэтажного дома на улице Молодогвардейцев произошел пожар. О запахе гари спасателям сообщили соседи. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибыв на место вызова, пожарные выяснили, что запах дыма идет из квартиры, расположенной на третьем этаже. Хозяев дома не было. Проникнув в помещение, спасатели обнаружили горящий в одной из комнат матрац.

«Огнеборцам удалось в кратчайший срок ликвидировать пожар, не допустив его распространения на соседние квартиры. Надо отметить, что данный жилой дом имеет конструктивную особенность — коридорный тип расположения жилых помещений. Опасные факторы пожара в таких строениях распространяются с большой скоростью. Благодаря своевременному звонку в пожарную охрану данное происшествие не закончилось более серьезными последствиями»,— рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

Пострадавших в результате происшествия нет, эвакуация жителей не потребовалась.