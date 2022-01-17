На северо-западе Челябинска трамвай сошел с рельсов

Движение вагонов в сторону центра города заблокировано

Сегодня утром, 17 января, в Челябинске движение трамваев в сторону центра города оказалось заблокировано из-за схода с рельсов вагона «двойного» трамвая. Об этом рассказали в сообществе «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Стоит движение трамваев на Северо-Западе в сторону города — ж/д вокзала, медгородка. На Пионерской сход системы многих единиц (2 вагон)»,— уточнили администраторы сообщества.

Когда движение трамваев будет восстановлено — неизвестно. Горожанам рекомендуется учитывать возникшую ситуацию и заранее продумывать свой маршрут.