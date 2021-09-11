На северо-западе Челябинска трамвай сошел с рельсов

Движение электротранспорта парализовало почти на час

Сегодня утром, 11 сентября, в Челябинске трамвай сошел с рельсов. ЧП произошло на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской, сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Закрыто движение на Северо-Запад»,— написали местные жители в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное», движение трамваев было парализовано около часа. В 11:30 вагоны поехали дальше.

Напомним, 1 сентября с рельсов на прямом участке сошел новый трамвай. Как тогда сообщили ИА «Первое областное» в региональном Миндортрансе, возможная причина схода — наличие постороннего металлического предмета в желобе трамвайного рельса.