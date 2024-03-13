На северо-западе Челябинска столкнулись три автомобиля

Авария обошлась без пострадавших

Сегодня, 13 марта, рядом с домом № 129б по улице Братьев Кашириных столкнулись два Hyundai, под управлением 48‑летнего и 38‑летнего мужчин, и BMW, за рулем которого находился 24‑летний водитель, сообщили в ГИБДД по Челябинску.

«В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Челябинцам напоминают о соблюдении скоростного режима и дистанции на дорогах.

10 марта на улице Марата в Челябинске в массовой аварии пострадали семь человек, в том числе четверо детей.