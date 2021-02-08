Сегодня, 8 февраля, на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской столкнулись два маршрутных такси — № 75 и 78. Один из автомобилей от удара развернуло — рухнуло ограждение.
К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства происшествия, а также информация о пострадавших.
UPD: стало известно, что ДТП случилось с участием одной маршрутки.
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