На северо-западе Челябинска столкнулись две иномарки

По предварительным данным, пострадал водитель одного из автомобилей

Сегодня днем, 3 мая, на северо-западе Челябинска столкнулись две иномарки. Как сообщают очевидцы, на место ЧП прибыли сотрудники МЧС, полиции и реанимобиль.

«За ТРК „Фокус“ на проспекте Победы авария, два автомобиля столкнулись. Машины значительно покорежило, водители вроде живы»,— рассказал очевидец ИА «Первое областное».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что ДТП произошло около 15:30 на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской.

«Столкнулись автомобили „Фольксваген“ и „Ниссан“. В результате аварии „Фольксваген“ совершил опрокидывание, водителю — мужчине — понадобилась помощь медиков»,— подтвердили в ведомстве.

Более точные обстоятельства происшествия пока выясняются.