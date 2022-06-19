На северо-западе Челябинска столкнулись два трамвая

Вагоны следовали в сцепке

Сегодня днем, 19 июня, на северо-западе Челябинска столкнулись трамваи, следующие в сцепке. На протяжении почти часа движение вагонов, следующих за ними, оказалось заблокировано. Об этом сообщили в паблике «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев в 11:50. Новый трамвай следовал по маршруту в сцепке со старым вагоном. В какой-то момент он резко остановился, и следующий за ним вагон врезался в него.

По сообщениям очевидцев, около 12:30 новый вагон отправился в депо самостоятельно, следовавший с ним в сцепке вскоре отбуксировали.

Обстоятельства происшествия выясняются.