На северо-западе Челябинска столкнулись автобус и маршрутка

Пострадавших в аварии нет

Днем 5 сентября на северо-западе Челябинска столкнулись автобус и маршрутка. Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Авария произошла в 16:45 на пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Королева. По неизвестным пока причинам столкнулись автобус ЛиАЗ, за рулем которого находилась 50-летняя женщина, и маршрутка под управлением 33-летнего мужчины.

Все обстоятельства аварии выясняются.

В августе на улице Воровского столкнулись маршрутка и троллейбус. Виновником ДТП стал 28-летний водитель маршрутного такси. В результате пострадала 67-летняя пассажирка городского транспорта.