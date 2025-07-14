На северо-западе Челябинска сбили самокатчика на «зебре»

Мужчину доставили в больницу с травмами

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В минувшее воскресенье, 13 июля, в Челябинске на улице Молдавской автомобилист сбил самокатчика, сообщили в городской Госавтоинспекции.

33-летний водитель электросамоката пересекал дорогу в районе дома № 12, не спешившись, и на него наехал автомобиль Volkswagen Tiguan, которым управлял 56‑летний мужчина. В результате водитель самоката получил травмы, его увезли в больницу.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии.

Инспекторы напомнили, что водителям двухколесного транспорта необходимо спешиваться, пересекая проезжую часть.