В минувшее воскресенье, 13 июля, в Челябинске на улице Молдавской автомобилист сбил самокатчика, сообщили в городской Госавтоинспекции.
33-летний водитель электросамоката пересекал дорогу в районе дома № 12, не спешившись, и на него наехал автомобиль Volkswagen Tiguan, которым управлял 56‑летний мужчина. В результате водитель самоката получил травмы, его увезли в больницу.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии.
Инспекторы напомнили, что водителям двухколесного транспорта необходимо спешиваться, пересекая проезжую часть.