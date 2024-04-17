В Челябинске устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погибла лошадь. Авария произошла на улице Университетская Набережная в среду, 17 апреля.
По словам очевидцев, лошадь скакала по проезжей части и на перекрестке выскочила на середину проезжей части, где столкнулась с «Тойотой», ехавшей на зеленый свет.
«В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения», – сообщили в ГИБДД города.
ДТП попало в объективы камер наблюдения компании «Интерсвязь».
По факту аварии проводится проверка. Также устанавливается владелец животного.