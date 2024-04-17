На северо-западе Челябинска сбили лошадь

Животное погибло

В Челябинске устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погибла лошадь. Авария произошла на улице Университетская Набережная в среду, 17 апреля.

По словам очевидцев, лошадь скакала по проезжей части и на перекрестке выскочила на середину проезжей части, где столкнулась с «Тойотой», ехавшей на зеленый свет.

«В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения», – сообщили в ГИБДД города.

ДТП попало в объективы камер наблюдения компании «Интерсвязь».

По факту аварии проводится проверка. Также устанавливается владелец животного.