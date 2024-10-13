На северо-западе Челябинска пьяный водитель попытался скрыться от полицейских

В его отношении составили четыре протокола

Вечером 12 октября в Челябинске на улице Молодогвардейцев полицейские обратили внимание на опасную езду водителя ВАЗа: он вилял из стороны в сторону, создавая опасные ситуации. Требование об остановке водитель отечественного авто проигнорировал и продолжил движение. Началась погоня, сообщили в областном полицейском главке.

В одном из дворов полицейским наконец удалось остановить нарушителя. Им оказался 28-летний мужчина с признаками опьянения. При задержании он попытался вырваться, и полицейским пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники.

«Водителю провели медосвидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения. Кроме того, транспортное средство оказалось незарегистрированным в установленном порядке»,— уточнили в ведомстве.

В отношении водителя составили четыре протокола: об управлении незарегистрированным транспортом, невыполнении требования уступить дорогу, игнорировании требования об остановке и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Машину поместили на спецстоянку. Разбирательства продолжаются.