На северо-западе Челябинска произошло тройное ДТП

Один из участников аварии — автомобиль такси

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Сегодня утром, 5 февраля, в Челябинске на улице Братьев Кашириных произошла массовая авария. Столкнулись три автомобиля, один из них — такси. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

ДТП произошло в районе остановки «Рынок „Перекресток“». Судя по видео, которое местные жители прислали к нам в редакцию, три легковых автомобиля, в том числе машина, принадлежащая агрегатору «Яндекс.Такси», не поделили дорогу.

В пресс-службе областной ГИБДД информагентству уточнили, что авария произошла в одиннадцатом часу дня. В результате никто не пострадал. Обстоятельства ДТП уточняются.