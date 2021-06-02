На северо-западе Челябинска пожарная машина застряла в яме посреди двора

Сотрудникам МЧС пришлось самостоятельно вызволять автоцистерну из трещины в асфальте

Днем 2 июня автоцистерна пожарной части № 11 застряла во дворе дома по улице 250-летия Челябинска, 21-а. По данным пресс-службы регионального управления ГУ МЧС, причиной происшествия стал раскрошившийся асфальт внутридворового проезда.



Происшествие с пожарной машиной было заснято очевидцами, фотографии уже разлетелись по соцсетям. Однако в пресс-службе ГУ МЧС утверждают, что ничего сверхординарного не произошло.

«Расчет возвращался с вызова, то есть ситуация не была экстренной. Вовремя заметив яму, водитель намеренно въехал в нее передним колесом, чтобы не повредить днище автоцистерны. Со второго раза пожарные спокойно выбрались из ямы и вернулись в депо», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе спасательного ведомства.

По данным очевидцев, ловушка для спецавтомобилей расположена во дворе между домами по улице Чичерина, 38-а и 250-летия Челябинска, 21-а. Пользователи соцсетей, комментируя происшествие, утверждают, что «на убитый асфальт и ямы жаловались давно. Но людей не слышали. Сотрудникам МЧС пришлось воспользоваться ломом, чтобы освободить колеса».