На северо-западе Челябинска на парковке сгорел автомобиль

Угрозы распространения огня на другие автомобили нет

Сегодня днем, 30 мая, в Челябинске на парковке сгорел автомобиль. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщила читатель нашего сайта.

«Напротив дома № 70 на улице Молодогвардейцев на парковке сгорел автомобиль. Вероятно, подожгли пух рядом с машиной. Сейчас на месте полиция и МЧС»,— сообщила очевидец.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области подтвердили факт произошедшего и уточнили, что на данный момент на месте работают две автоцистерны.

«Угрозы распространения огня нет»,— добавили в ведомстве.

Причины возгорания выясняются.