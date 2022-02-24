На северо-западе Челябинска на ходу загорелась машина

Момент возгорания попал на камеру видеонаблюдения

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В Челябинске на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской загорелся автомобиль. Со слов очевидцев, машина вспыхнула на ходу. На месте происшествия работают сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Автомобиль загорелся на ходу днем, 24 февраля, на улице Каслинской. Судя по записям с камер видеонаблюдения, водитель успел припарковаться к обочине с проезжей части. По данным регионального МЧС, на месте ЧП работают сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

На тушение привлечены четыре человека и одна автоцистерна. Пострадавших нет.