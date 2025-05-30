На северо-западе Челябинска мотоциклист сбил пешехода с электросамокатом

Переходившего дорогу доставили в больницу

18-летний парень, управляя мотоциклом «Питон», 30 мая совершил наезд на водителя электросамоката, переходившего проезжую часть Комсомольского проспекта по регулируемому пешеходному переходу.

В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель электросамоката, молодой человек 2004 года рождения, получил телесные повреждения. Он доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства устанавливаются. Госавтоинспекция города Челябинска призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты, будьте внимательны и аккуратны.