На северо-западе Челябинска из-за поджога пуха вспыхнули мусорные баки

На месте работали восемь сотрудников МЧС

Сегодня, 9 июня, во дворе на улице Академика Макеева вспыхнули мусорные баки. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Огонь охватил территорию во дворе дома № 21. На место выехали две автоцистерны и восемь человек личного состава МЧС.

«Из-за поджога тополиного пуха огонь перекинулся на мусорные баки», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Также сегодня пожарные тушат возгорание на улице Энтузиастов — здесь вспыхнули автомобиль и дерево.