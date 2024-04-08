На северо-западе Челябинска из окна многоэтажки выпал мужчина

СК проводит проверку

В жилом комплексе «Пара» на Краснопольском проспекте в Челябинске из окна дома выпал мужчина. Он упал с 22‑го этажа, сообщают очевидцы ИА «Первое областное». Подробности происшествия уточняются.



В СУ СКР по региону подтвердили факт гибели челябинца. Устанавливаются причины.

