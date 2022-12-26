Утром 26 декабря на северо-западе Челябинска произошло столкновение трамвая с автомобилем. В результате движение электротранспорта в сторону улицы Чичерина оказалось заблокировано. Об этом сообщили в паблике «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».
«Закрыто движение трамваев в направлении улицы Чичерина из-за столкновения трамвая с машиной на перекрестке проспекта Победы / улицы Молдавской», — говорится в сообщении.
Движение организовано до Ворошилова. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.