На северо‑западе Челябинска движение трамваев заблокировало ДТП

Рассказываем, куда следует электротранспорт

Утром 26 декабря на северо-западе Челябинска произошло столкновение трамвая с автомобилем. В результате движение электротранспорта в сторону улицы Чичерина оказалось заблокировано. Об этом сообщили в паблике «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Закрыто движение трамваев в направлении улицы Чичерина из-за столкновения трамвая с машиной на перекрестке проспекта Победы / улицы Молдавской», — говорится в сообщении.

Движение организовано до Ворошилова. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.