На северо-западе Челябинска дерево упало на припаркованный автомобиль

ЧП произошло во время непогоды

Утром 10 мая на северо-западе Челябинска дерево упало на припаркованные автомобили. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

«Во дворе дома № 185 на улице Чайковского дерево упало прямо на припаркованный автомобиль. Двор перегорожен, никаких действий не происходит»,— рассказала Елена.

В социальных сетях местные жители сообщили, что дерево очень старое и с прогнившим основанием, поэтому не выдержало сильного ветра.

«Все-таки упало, с 97-го года за этим тополем наблюдал. Ветки все обрезали и обрезали, вот основание в труху и превратилось, это же ботаника»,— написал пользователь Александр Волков в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

Узнать о том, обратился ли автовладелец в полицию, на момент публикации не удалось.

Отметим, в МЧС 9 мая предупредили о том, что во вторник, 10 мая, в регионе ожидается штормовой ветер, при котором возможен вал деревьев.