На северо-западе Челябинска автомобиль въехал в трамвайную остановку

Движение электротранспорта парализовало почти на час

Накануне вечером, 28 августа, на северо-западе Челябинска автомобиль въехал в трамвайную остановку. Движение трамваев остановилось почти на час, сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы 40-летия Победы около 21:45. Судя по кадрам, автомобиль вылетел прямо на рельсы и заблокировал путь трамваям.

«Ну, как всегда! Долетался. Людям как домой добираться?!»— возмутилась пользователь Алена Серебрякова.

Другой очевидец, Илья Коноваленко, добавил, что шесть вагонов стояли около часа.

В результате ДТП никто не пострадал.