На северо-западе Челябинска авто врезалось в бордюр и перевернулось

В машине находились женщина и ребенок

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Сегодня, 20 сентября, возле ТРК «Фокус» женщина за рулем Mitsubishi поехала прямо и врезалась в бордюр, после чего легковушка перевернулась. Инспекторы ГИБДД вызвали эвакуатор, сообщили в Госавтоинспекции.

По сведениям очевидцев, после переворота из салона вышел мальчик, следом выбралась и женщина.

«На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж ДПС. Установлено, что пострадавших нет, в помощи сотрудников ГИБДД и врачей скорой помощи водитель и пассажир не нуждаются», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, накануне в Челябинске при столкновении двух авто пострадал 11-летний мальчик.