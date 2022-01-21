На рынке в Магнитогорске вспыхнул пожар

Загорелись два торговых павильона

В Магнитогорске вечером 20 января вспыхнули торговые павильоны на улице Грязнова. Предварительная причина пожара — короткое замыкание, ларьки на рынке отапливали обогревателями, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На момент прибытия первых подразделений огнеборцев горели два деревянных торговых павильона на площади 70 «квадратов». Пожар локализовали в короткий срок.

«Торговые павильоны уже не работали. Людей в них не было. Здесь продавали овощи и фрукты. Из-за мороза, по словам хозяев, они оставили включенными обогреватели, чтобы товар не перемерз. Поэтому наиболее вероятно, что причина в коротком замыкании», — прокомментировал начальник дежурной смены СПТ Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Ходанович.

На месте работало 6 единиц техники. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники отделения дознания, устанавливается причина пожара.