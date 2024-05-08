На реке в Кыштыме нашли тело мужчины

Обстоятельства гибели устанавливаются

В Кыштыме очевидцы заметили в реке тело человека и вызвали спасателей. Погибшим оказался 55-летний местный житель, родственники которого сообщили о его пропаже два дня назад, рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Спасатели вытащили тело погибшего из реки Кыштымки и передали сотрудникам полиции. Просим южноуральцев быть внимательными на водоемах. С наступлением тепла количество жертв стихии неуклонно растет», — напомнили в региональной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, в Златоусте на реке Каменке обнаружили тело 73-летнего мужчины.