На реке в Челябинской области нашли тело утонувшего мужчины

Пропажу погибшего очевидцы заметили слишком поздно

Спасатели Локомотивного отряда нашли тело 43-летнего мужчины на реке Тогузак в Варненском районе. Об этом сегодня, 15 августа, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

ЧП случилось еще 11 августа. Мужчина ушел купаться и переплыл реку. Его товарищи сообщили о пропаже слишком поздно, поскольку не слышали криков о помощи и не видели всплесков воды.

«Тело погибшего обнаружили в семи метрах от берега, его подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции», — сообщили в областной ПСС.

Также в минувшие выходные в Кыштымском городском округе в озере Большой Агардяш в пяти метрах от берега нашли тело утонувшего рыбака.

Как ранее сообщал наш сайт, в реке Увельке нашли тело 21-летнего мужчины.