В районе улицы Октябрьской, 50, в Магнитогорске в пятидесяти метрах от берега реки Урал нашли тело мужчины. Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Тело заметил прохожий, который сразу позвонил в экстренные службы.
«Спасатели вытащили тело к берегу и передали сотрудникам полиции», — сообщили в областной ПСС.
Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.
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