На реке Урал в Магнитогорске нашли тело мужчины

Личность погибшего устанавливается

В районе улицы Октябрьской, 50, в Магнитогорске в пятидесяти метрах от берега реки Урал нашли тело мужчины. Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Тело заметил прохожий, который сразу позвонил в экстренные службы.

«Спасатели вытащили тело к берегу и передали сотрудникам полиции», — сообщили в областной ПСС.

Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.

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