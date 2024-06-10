На реке Урал под Магнитогорском нашли тело рыбака

По предварительным данным, мужчина пытался вытащить застрявший эхолот

Спасатели Магнитогорского отряда после сообщения очевидцев вытащили из реки Урал тело 40-летнего рыбака, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

ЧП случилось накануне. Двое мужчин приехали с ночевкой на рыбалку и заметили, что неподалеку от них расположился еще один рыбак. Наутро они обнаружили на берегу рыболовные снасти, личные вещи и документы магнитогорца, однако его самого нигде не было. Рыбаки вызвали спасателей.

«В ходе обследования водолазы обнаружили пропавшего погибшим на глубине около трех метров, в пятидесяти метрах от берега», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, на озере Смолино в Челябинске нашли тело рыбака.