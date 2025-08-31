На реке Миасс в Челябинске снова заметили масляные пятна

На место выехал природоохранный прокурор

Сегодня, 31 августа, в Челябинске на реке Миасс в районе Ленинградского моста горожане вновь заметили масляные пятна. Ранее загрязнения в этом районе уже устраняли. На место выехали сотрудники Челябинской природоохранной прокуратуры, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«В районе обнаружения следов нефтепродуктов установлены боновые ограждения. Проводится проверка, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры»,— прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в середине августа на реке уже устраняли большое нефтяное пятно, которое вышло из подземной реки Игуменки. Оказалось, к загрязнению рек привело плохое содержание ливневок.