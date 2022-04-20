На промышленном объекте в Коркино погиб рабочий

Мужчина получил смертельную травму при падении

Следственные органы проводят проверку по факту гибели рабочего на промышленном объекте в Коркино. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По предварительной информации, мужчина получил смертельную травму при падении. Он проводил сварочные работы на металлических конструкциях на высоте.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на объекте требований техники безопасности при производстве работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в региональном СУ СКР.

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