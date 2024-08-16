На «проклятом» перекрестке в Челябинске произошло два ДТП с разницей в 3 минуты

Перекресток Шаумяна — Доватора продолжает подтверждать свою славу одного из самых аварийных в городе

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Пересечение улиц Шаумяна — Доватора в Советском районе Челябинска продолжает подтверждать свою славу одного из самых мистических и аварийных перекрестков города.

Так, в пятницу, 16 августа, здесь произошли одна за другой сразу две аварии: сначала в 9 утра 8 минут столкнулись две легковушки, а спустя всего три минуты, в 9:11, пострадала женщина, которую сбили на пешеходном переходе, когда она шла на разрешающий сигнал светофора.

Со ссылкой на Госавтоинспекцию сообщается, что 57‑летняя женщина госпитализирована.