Полицейские на пригородном вокзале Челябинска задержали пьяную женщину, которая устроила дебош, сломала дверь в туалете и ударила сотрудника транспортной полиции. Вместе с ней была ее четырехлетняя дочь, сообщает пресс-служба Южно-Уральское ЛУ МВД РФ на транспорте.

«26-летняя жительница Челябинска во время ожидания электропоезда „Челябинск — Карталы“ выражалась грубой нецензурной бранью в адрес работников вокзала и пассажиров, повредила дверь туалетной комнаты. Когда сотрудник транспортной полиции попытался успокоить гражданку, она ударила его в область головы рукой», — отметили в ведомстве.
Кроме того, в 2023 году женщина ранее была судима за кражу и угрозу убийства или причинением тяжкого вреда здоровью, а также привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка, мелкое хулиганство и побои.

Четырехлетнюю девочку поместили в социально-реабилитационный центр Челябинска, где она проведет время, пока ее мать собирает пакет документов, необходимый для возвращения ребенка в семью.

В отношении местной жительницы составили протоколы по статьям 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и 20.1 Кодекса — за мелкое хулиганство, а также за применение насилия в отношении сотрудника транспортной полиции при исполнении, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ.