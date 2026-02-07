На пожаре в Увельском округе погибла женщина и пострадал мужчина

Они не проявили осторожность, используя газ

Поздно вечером 6 февраля в деревне Ключи произошел пожар в частном жилом доме. Предварительно, хозяева нарушили правила безопасности при использовании газа. В результате один человек погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Погибла 57-летняя женщина. 59-летний мужчина получил ожоги 70% тела»,— уточнили в ведомстве.

Пожар спасатели ликвидировали на площади 48 квадратных метров. На месте работали 10 человек с привлечением трех автомобилей. Точная причина трагедии устанавливается.