На пожаре в селе Челябинской области погибли куры

Загорелась хозпостройка

В селе Воскресенском Каслинского района загорелась хозпостройка частного дома. Погибли 15 кур. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде Челябинской области.

ЧП случилось в минувшие выходные. На месте работали две единицы техники и шесть человек личного состава МЧС.

«Загорелась постройка на площади 15 кв. м. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых приборов. Постройка полностью уничтожена огнем, погибли 15 кур», — рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, только за январь 2022 года жертвами огня стали 32 южноуральца, двое из них — дети. Больше всего пожаров с начала года произошло в сельских населенных пунктах. Из 32 людей, погибших в огне, 23 человека находились в состоянии алкогольного опьянения.