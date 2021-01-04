На пожаре в одном из частных домов Златоуста погиб мужчина

Еще один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии

В Златоусте утром 4 января пламя охватило один из частных жилых домов, расположенный по улице Нижне-Тесьминская. Вызов на пульт пожарной охраны поступил в 7:41. Когда на место прибыли пожарные, открытый огонь перекидывался с веранды на кровлю и само здание. Ликвидировать возгорание прибыли 23 человека.

«При тушении пожара на полу кухни обнаружен мужчина без сознания, который был госпитализирован в больницу. В ходе тушения пожара в пристройке было обнаружено тело погибшего мужчины», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» начальник ОНДиПР1 Евгений Асмачко.

Состояние пострадавшего тяжелое, ему потребовался аппарат искусственной вентиляции легких.

Удалось установить, что в доме находились двое мужчин, 1969 и 1964 года рождения, накануне вечером они распивали спиртные напитки. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Южноуральцам напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. С начала 2021 года на территории Челябинской области произошло несколько серьезных возгораний, в ходе некоторых погибли люди.



