На пожаре в квартире погиб журналист газеты «Магнитогорский металл»

Олег Кудрявцев пытался самостоятельно справиться с огнем

В квартире на пятом этаже дома № 30 по улице Газеты Правды в Магнитогорске вспыхнул пожар. Огонь заметила жительница соседнего дома и вызвала сотрудников МЧС. Прибывшие пожарные обнаружили тело хозяина квартиры. Об этом сегодня, 20 мая, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Вызов поступил на пульт в 22:57 накануне, 19 мая. Сотрудники 25-й пожарно-спасательной части были на месте уже через две минуты.

«В 23:08 — ликвидация открытого горения. На месте работали 4 единицы техники и 12 человек личного состава», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Как рассказали в Магнитогорском пожарно-спасательном гарнизоне, огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности. Загорелся духовой шкаф, который стоял на полке над холодильником. Пламя моментально перекинулось на холодильник и шторы. Хозяин квартиры попытался самостоятельно потушить пожар водой, но не смог. Мужчина добрался до двери, однако выбраться уже не получилось — пострадавший надышался дымом и отравился продуктами горения. Соседи узнали о пожаре слишком поздно, поскольку дым долго не просачивался на лестничную площадку из-за уплотнителя на входной двери.

Погибшим оказался 48-летний обозреватель газеты «Магнитогорский металл» Олег Кудрявцев. В редакции сообщили о смерти коллеги и выразили соболезнования родным и близким журналиста.