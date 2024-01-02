На пожаре в Коркино погибла женщина

Несчастный случай произошел в ночь с 1 на 2 января

Ночью 2 января горел частный деревянный дом по улице Луговой в Коркино Челябинской области. На место прибыли сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в доме были двое. Женщину обнаружили уже без признаков жизни, мужчину удалось спасти: его вынесли из опасной зоны и передали врачам. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушений правил безопасности при использовании печного оборудования.

Сотрудники МЧС еще раз напоминают о правилах пожарной безопасности, которые нужно особенно аккуратно соблюдать в праздничные дни. Напомним, серьезный пожар случился накануне, в новогоднюю ночь, в Челябинске. К дому на улице Воровского приехали пожарные и машина реанимации. При пожаре погиб человек, он отравился продуктами горения.



