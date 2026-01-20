На пожаре в Каслинском округе спасли 80‑летнюю пенсионерку

Женщина была без сознания

Вечером 19 января в селе Багаряк огонь охватил частный жилой дом, баню и надворные постройки. В огненной ловушке оказалась 80‑летняя бабушка: ее спасатели обнаружили в помещении в ходе разведки, рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Женщина находилась в бессознательном состоянии. Ее доставили в больницу»,— уточнили в ведомстве.

Пожар был локализован и ликвидирован на площади 110 квадратных метров. На месте ЧП работали 8 человек с привлечением трех единиц техники.

Причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.

На пожаре в частном доме в Увельском округе в тот же день погиб 74‑летний пенсионер.