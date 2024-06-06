На пожаре в частном доме в Челябинской области погиб рабочий и пострадали двое детей

Еще четверо получили ожоги

В поселке Карагайском Верхнеуральского района при пожаре в частном доме погиб 20-летний рабочий и пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщили в Противопожарной службе Челябинской области.

В подвальном помещении четыре наемных рабочих утепляли пол монтажной пеной. В помещении не было вентиляции, поэтому скопились ядовитые пары. Вспыхнувшая искра от электроудлинителя привела к пожару.

«Пострадали дети владельца дома — шестилетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка. Их госпитализировали в магнитогорскую больницу. Хозяин дома и трое рабочих получили ожоги и отравление продуктами горения, госпитализированы», — рассказали в противопожарной службе региона.

При разборе завалов дома найдено тело 20-летнего рабочего.