На пожаре в Бродокалмаке пострадали два человека

Маму и дочку госпитализировали с ожогами

В Красноармейском районе устанавливаются причины пожара в частном доме в селе Бродокалмак, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров. Хозяйка дома и ее восьмилетняя дочь получили ожоги. Их пришлось госпитализировать.

Причину возгорания устанавливают специалисты дознания и испытательной пожарной лаборатории.

В ведомстве напоминают о правилах противопожарной безопасности: быть осторожным в обращении с огнем, убедиться в целостности электропроводки, не оставлять включенные электроприборы без присмотра. Жилье желательно оборудовать защитными устройствами от короткого замыкания, а также пожарными извещателями и огнетушителем.