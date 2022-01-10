На пожаре под Костромой вместе с женой и детьми погиб уроженец Челябинской области

Родственникам нужна помощь в транспортировке тел в Озерск

На пожаре в городе Шарья Костромской области погиб 38-летний уроженец Озерска Евгений Банников вместе с супругой и двумя детьми, 5 и 9 лет. Об этом Первому областному информагентству сообщила одноклассница погибшего мужчины Ольга Сочнева.

Трагедия случилась накануне, 9 января. В одном из частных домов в Шарье вспыхнул пожар. В ходе тушения и разбора завалов были обнаружены тела пяти человек — двоих мужчин, женщины, мальчика и девочки.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам“)», — сообщили в СУ СКР по Костромской области.

Выяснилось, что трагедия унесла жизни уроженца Челябинской области Евгения Банникова, его второй жены, отца женщины, а также двоих детей — девятилетней девочки и пятилетнего мальчика.

«Евгений родился в городе Озерске Челябинской области, учился в 27-й школе. Он вот не так давно переехал в Костромскую область, вторая его жена оттуда», — рассказала Первому областному информагентству одноклассница погибшего Ольга Сочнева.

Женщина написала пост в группе «Подслушано в Озерске» в социальной сети с просьбой оказать помощь матери Евгения Банникова в транспортировке тел. Сына и внуков родственники хотят похоронить в Челябинской области.