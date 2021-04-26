На пожаре на АЗС в Кыштыме загорелся мужчина

На место происшествия выезжали 11 пожарных и 3 спецмашины

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В Кыштыме на автозаправочной станции в результате возгорания газового оборудования пострадал мужчина. На месте происшествия работали 11 пожарных и три единицы техники. Информацию подтвердили сегодня, 26 апреля, в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

«Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 апреля 2021 года на территории АЗС „Агат“ в Кыштыме по ул. Карла Либкнехта, 225. Был совершен поджог газового оборудования арендатора. Пострадал сам поджигатель, который был задержан. Видео — с камер наблюдения», — сообщается на странице АЗС «Агат» в соцсетях.

В пресс-службе МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 4:26 в воскресенье, 25 апреля. Загорелась неэксплуатируемая установка для хранения газа в Кыштыме. Пожар ликвидирован в 5 утра до прибытия МЧС. На вызов выезжали 11 человек и 3 единицы техники.

По предварительным данным, пострадал один человек. Он госпитализирован с ожогами.

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