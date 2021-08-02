На поиски пропавшего в Брединском районе мальчика вышли 127 человек

Привлечена беспилотная авиация МЧС

Шестилетнего ребенка, потерявшегося в лесу в Брединском районе, разыскивают 127 человек, спецтехника и беспилотная авиация, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Для поиска мальчика сформирована межведомственная группировка в количестве 127 человек и 29 единиц техники, организован штаб. В район поисков направлены подразделения Карталинского и Магнитогорского пожарно-спасательных гарнизонов, сотрудники cпецчасти, кинологические расчеты, беспилотная авиация областного главка МЧС, подключены психологи. Организовано взаимодействие с волонтерскими движениями, привлечено местное население»,— уточнили в ведомстве.

На утро 2 августа обследована площадь в 9,5 квадратных километра Поиски продолжаются.

По уточненным данным, ребенок, проживающий с родственниками на заимке Плотниково, расположенной в 9 километрах от поселка Рымникский, ушел гулять в районе обеда и не вернулся домой.

Южноуральцев, которые располагают информацией о местонахождении ребенка, просят звонить по телефонам: 8 (800) 300-85-99 или 02.