На Первом озере в Челябинске спасли тонущего в 150 метрах от берега подростка

Медпомощь молодому человеку не понадобилась

На Первом озере в Челябинске 10 августа матросы-спасатели пляжа «Чайка» при помощи лодки вытащили на сушу юношу, который начал тонуть в 150 метрах от берега. В пресс-службе поисково-спасательной службы региона предупредили о мерах безопасности на воде.



Медицинская помощь молодому человеку не понадобилась.



«Соблюдайте правила купания в открытых водоемах, не игнорируйте обращения спасателей с просьбами вернуться в акваторию пляжа», — обратились к челябинцам спасатели.



Ранее об опасности на водоемах жителей региона предупредил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он напомнил, что в этом году уже было несколько трагических ситуаций. Накануне в реке Миасс спасатели нашли тело 12-летней девочки. Ранее в реке Ай в Сатке утонул 14-летний парень, который купался в неположенном месте.

